DHL ziet winst fors dalen in tweede kwartaal

De Duitse pakketbezorger DHL verdiende in het tweede kwartaal aanzienlijk minder dan dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst daalde van 1,5 naar 1 miljard euro.

De dochter van Deutsche Post vervoerde minder vracht en de tarieven daalden. Daardoor ging de omzet naar beneden van 24 naar 20 miljard euro.

Wel werd er meer verdiend in zogenoemde supply chain. Dat is het beheren van voorraden en toeleveren van onderdelen voor andere bedrijven. "Dankzij een gebalanceerde portfolio en wereldwijde aanwezigheid tonen we opnieuw onze weerbaarheid," zegt bestuursvoorzitter Tobias Meyer.

In Nederland bezorgt DHL vanaf april ook enveloppen vanaf 50 gram. Die brievenbuspakjes worden bezorgd voor een lager tarief dan die van PostNL. Hoe het met die concurrentiestrijd gaat, staat niet in de kwartaalcijfers. Een woordvoerder: "Ik kan alleen zeggen dat wij in de e-commerce over de hele linie groei zien, ook in het segment brievenbuspakjes."