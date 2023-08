Dodental door noodweer Peking loopt op naar elf

Bij Peking zijn zeker elf mensen omgekomen door de hevige regenval die de regio al enkele dagen teistert. Nog eens 27 mensen worden vermist door het noodweer, schrijven Chinese staatsmedia.

Tienduizenden mensen hebben hun woning in de Chinese hoofdstad moeten verlaten en zo'n honderd wegen zijn afgesloten voor verkeer.

In de stad regent het als gevolg van orkaan Doksuri sinds zaterdag extreem veel. Peking kent normaal gesproken een droog klimaat. In de afgelopen dagen is er meer regen gevallen dan in juli 2012, toen de zwaarste naoorlogse storm over de stad raasde.

Hoe de mensen zijn omgekomen, is niet bekend. Twee van de elf doden werden gisteren geborgen; hun lichamen werden uit een rivier gehaald.

Het leger heeft volgens staatszender CCTV vanochtend met militairen en helikopters honderden voedselpakketten en poncho's gedropt rond een treinstation in het district Mentougou, waar veel mensen gestrand zijn.

Nieuwe orkaan

Vandaag wordt er opnieuw noodweer verwacht. De volgende orkaan, Khanun, is ook onderweg naar China. Autoriteiten verwachten dat die in de loop van de week het land bereikt.

Of de orkanen een direct gevolg zijn van klimaatverandering is nog niet vast te stellen. Het risico op extreme regenval zoals die in Peking is wel toegenomen.

Reddingswerkers helpen bij de evacuaties: