Amerikaanse honkbaldroom voor pitcher Van den Brink (18): 'Alsof we in een film zaten'

Het is een droom die uitkomt voor Utrechter Gijs van den Brink. De 18-jarige pitcher van de Utrechtse honk- en softbalvereniging UVV is gescout door het Amerikaanse Kansas City Royals. Afgelopen weekeinde tekende hij een contract voor zeven jaar bij de club. "Mijn hele leven gaat veranderen." Van den Brink begon op zijn zevende al met honkballen bij UVV. Daar werd al snel duidelijk dat hij veel talent had. Op jonge leeftijd kreeg hij dan ook de kans om zich aan te sluiten bij Scimitars, een Nederlandse honkbalacademie voor topsporters, onderdeel van NOC*NSF. Maar een topsportleven leiden? Daar had hij op dat moment nog helemaal geen zin in.

Robberse van Blue Jays naar Cardinals Ander nieuws uit honkballand: Toronto Blue Jays heeft kort voor de trade deadline afscheid genomen van Sem Robberse (21) uit Woudenberg. Hij gaat naar St. Louis Cardinals, de succesvolste club in de Major League na New York Yankees. Pitcher Robberse speelde bij New Hampshire Fisher Cats, eigendom van de Blue Jays. Het Nederlandse talent maakte dit seizoen regelmatig indruk in de double-A (derde honkbalniveau) en werd onlangs geselecteerd voor de All-Star Futures Game, een wedstrijd voor de grootste talenten in de VS. Bij de hoofdmacht van de Blue Jays raakte deze week closer Jordan Romano geblesseerd. Daarom ging de Canadese club op zoek naar een ervaren werper en vond die in Jordan Hicks van de Cardinals. Dat kostte de club uit Toronto wel twee talenten uit de eigen opleiding, onder wie de Nederlander.

Dat veranderde toen hij wat ouder werd. "Vanaf mijn vijftiende begon ik door te krijgen dat ik echt goed was. Ik kreeg opnieuw de kans om mij aan te sluiten bij de Scimitars en dat heb ik toen gedaan", vertelt hij tegen RTV Utrecht. Anderhalf jaar later keerde Van den Brink terug bij UVV. Daar maakte hij vorig seizoen zijn debuut voor de Utrechtse ploeg in de eerste klasse. De Utrechters promoveerden, waardoor de pitcher zijn kunsten voor het eerst kon laten zien in de hoofdklasse, het hoogste niveau van Nederland. Gescout op een try-outtoernooi Maar hoe komt een Amerikaanse honkbalclub dan bij een 18-jarige pitcher uit Utrecht terecht? "Ik ben aangesloten bij TalentTeam NL. Vanuit daar is er veel contact met scouts. Hierdoor ben ik uitgenodigd voor een MLB-camp in Londen. Dat is een soort try-outtoernooi", vertelt hij. Begin juni reisde Van den Brink af naar de Engelse hoofdstad, net als scouts van alle Amerikaanse MLB-clubs. De Utrechter gooide zo'n 80 ballen en maakte indruk op de scout van de Kansas City Royals. "Ze kenden mij al van filmpjes en statistieken. Toen ze mij in het echt aan het werk zagen, wilden ze mij direct een contract aanbieden", zegt de trotse honkballer. "Ik was toch wel verrast, het ging heel snel allemaal."

We hadden het idee dat we in een film waren beland. Mijn ouders zeker. Gijs van den Brink

Van den Brink kent zijn eigen kwaliteiten als geen ander. Hij gooit voor zijn leeftijd vrij hard. "En ik heb heel veel spin aan mijn bal. Mijn curvebal is dus heel goed. De bal duikt dan als het ware naar beneden. Hij spint dan heel hard en dat is lastig voor de slagman", vertelt de pitcher. "Dat is een pluspunt. Net als dat ik links ben. Dat vinden de Amerikanen geweldig. Rechtshandige slagmensen hebben in de regel meer moeite met linkshandige pitchers." Aan de onderhandeltafel Samen met zijn ouders ging Van den Brink een aantal dagen later via een videogesprek de onderhandelingen aan met de Amerikaanse club. "De enige eis die ik had was dat ik gewoon het WK onder-18 in Taiwan (begin september, red.) kan gaan spelen. Na een paar dagen lag er al een concreet contract op tafel." "Toen het Zoom-gesprek klaar was, hadden we wel het idee dat we in een film waren beland. Mijn ouders zeker", zegt het honkbaltalent. "Mijn hele leven gaat nu veranderen en dat is natuurlijk spannend. Je springt in het diepe."

Gijs van den Brink - Orange Pictures