Wekdienst 1/8: Oranje speelt tegen Vietnam • Veerboot naar Ameland vaart vaker

Goedemorgen! Vanochtend speelt Oranje tegen Vietnam voor een plek in de achtste finales van het WK voetbal en de Noordzeekust wordt schoongemaakt.

Het weer: In de ochtend zijn er felle buien met kans op hagel en onweer. In het noorden, midden en zuiden geldt code geel. 's Middags is het vaker droog en kan de zon doorbreken, het wordt dan 21 graden. In de avond is het veelal droog.