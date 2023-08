Jiya studeerde rechten, werd moeder en wil nu beste sprinter ter wereld worden

Tasa Jiya heeft bij de NK atletiek in Breda gedaan waar dit jaar nog niemand in slaagde: Femke Bol verslaan. Op de 200 meter was Jiya in een persoonlijk record van 22,77 sneller dan Bol en ze greep zo haar eerste nationale titel. - NOS

Na de middelbare school heeft ze zich een jaar lang volledig op topsport gefocust. Maar op het jeugd-WK vallen haar uitslagen tegen. Daardoor mag ze 'slechts' als reserve naar Rio, terwijl ze op meer had gehoopt. "En dan was er nog de beperkte keuzevrijheid", zegt Jiya.

Drie jaar later mag de dan 18-jarige Jiya als reserve mee naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Maar ze gaat niet. "Voor de buitenwereld was het vanwege mijn olympische selectie een geslaagd jaar, maar voor mij was het een heel teleurstellend jaar", vertelt ze.

Bij de junioren geldt Jiya als een groot talent. Zo wint ze in 2013 in haar geboortestad Utrecht goud op het Europees Jeugd Olympisch Festival. Maar in de jaren daarna neemt ze een andere afslag.

"Ik kon als student mijn leven plannen zoals ik zelf wilde en mijn eigen keuzes maken", blikt de kersvers Nederlands kampioen terug. "Maar toen de nieuwigheid er eenmaal af was, begon het weer te kriebelen."

Twee jaar nadat ze gestopt was keert Jiya terug op de atletiekbaan, boordevol ambitie. Ze wil de beste ter wereld worden op haar afstand. Tegelijkertijd gaat ze door met studeren. "Ik wilde dat niet afraffelen met zesjes, daarom heb ik besloten er een jaartje langer over te doen".

Teen mom

Op haar twintigste neemt haar leven een nieuwe wending. Ze raakt onverwacht zwanger. Niet iedereen heeft vertrouwen in haar moederschap, vertelt ze. "Er is nog steeds een vooroordeel over zo jong zwanger worden. Dan ben je een teen mom en is je leven zogenaamd voorbij. Maar voor mij is het nooit een vraag geweest of ik terug kon komen. Ik wist gewoon dat ik het ging doen."

En als 25-jarige staat Jiya weer aan de top. In een persoonlijk record van 22,77 snelt ze naar de Nederlandse titel. Dat levert haar hoogstwaarschijnlijk een ticket op voor het WK in Boedapest later deze maand.