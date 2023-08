Euphoria-acteur Angus Cloud (25) overleden

De Amerikaanse acteur Angus Cloud is op 25-jarige leeftijd overleden. Hij brak uit het niets door in het populaire tienerdrama Euphoria op HBO, als drugsdealer Fez O'Neill.

Zijn familie meldt dat Cloud thuis in Oakland, California is overleden. Een doodsoorzaak wordt niet genoemd, maar er wordt wel gemeld dat hij recentelijk worstelde met de dood van zijn vader. "Onze enige troost is het idee dat Angus herenigd is met zijn vader, zijn grootste vriend."

"Angus was open over zijn mentale problemen en we hopen dat zijn overlijden anderen eraan herinnert dat ze er niet alleen voor staan en niet in stilte hoeven vechten."

Op straat ontdekt

De serie vertelt het rauwe verhaal van de worsteling van hoofdpersoon Rue (gespeeld door Zendaya) en haar vrienden met verslaving, huiselijk geweld, seks en verlies. Critici waren lovend over de acteerprestaties van de jonge cast en de realistische en spraakmakende verhaallijnen. In twee seizoenen groeide het uit tot een van de best bekende titels van de zender, na Game of Thrones en The Last of Us.

Cloud werd op straat in New York ontdekt door de castingscout van Euphoria. Hoewel hij in eerste instantie vreesde te worden opgelicht, wist de bedenker van de serie hem te overtuigen.

Het was aanvankelijk de bedoeling zijn karakter in seizoen 1 te laten doodgaan, maar de makers waren zo onder de indruk van Cloud dat zijn personage mocht blijven. Een Hollywoodcarrière lag in het verschiet: hij speelde met John Malkovich in The Line en was gecast in het zesde deel van de horrorreeks Scream.

HBO laat in een reactie weten enorm bedroefd te zijn door het overlijden van Cloud. "Hij was enorm getalenteerd en een geliefd lid van de HBO- en Euphoria-familie."