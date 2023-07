Man die 'Middel X' voor zelfdoding leverde in hoger beroep tegen celstraf

Mensen kregen het middel per post als ze 45 euro naar S. over hadden gemaakt. Hij stuurde zijn klanten bijna vier keer de dodelijke hoeveelheid, samen met een antibraakmiddel en een handleiding hoe het moest worden gebruikt.

S. kreeg twee weken geleden 3,5 jaar cel opgelegd, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, vanwege zijn hulp bij de zelfdoding van tien mensen. De rechter vond het toen bewezen dat S. drie jaar lang het zelfdodingsmiddel had verkocht.

Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij onder meer kreeg voor het leveren van het zogenoemde 'Middel X', dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws .

Met de naam 'Middel X' worden een aantal giftige stoffen bedoeld, die onder andere gebruikt worden door de chemische industrie. Een van die stoffen verstuurde S. om zelfmoord te kunnen plegen. Het heeft volgens de Rijksoverheid ernstige bijwerkingen en er bestaat geen tegengif of medicijn tegen. Ook kan het tot 40 uur duren voordat iemand die het middel neemt, overlijdt. Om veiligheidsredenen wordt de naam van het middel niet bekendgemaakt.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar celstraf geëist. De straf viel uiteindelijk lager uit omdat S. verminderd toerekeningsvatbaar is en het langdurige proces volgens de rechter een grote impact had op het leven van S.

Ook zou hij volgens de rechter gebruikt worden door Corporatie Laatste Wil, waar S. lid van is. Zij willen dat de regels voor hulp bij zelfdoding worden versoepeld. In een reactie zei de Corporatie dat zij niet instaan voor het handelen van hun leden, maar wel vinden dat de wet aangepast moet worden zodat "mensen hun eigen keuze kunnen maken".

S. was geschrokken van de 3,5 jaar cel die de rechter hem alsnog oplegde. Zonder in detail te treden zegt zijn advocaat dat er onvoldoende naar de specifieke situatie van S. is gekeken.