41 leden van Keniaanse hongersekte vervolgd

In Kenia worden 41 mensen vervolgd voor hun rol in de hongersekte die zeker 410 mensen het leven kostte. Het gaat om ouders en grootouders van kinderen die omkwamen of verdwenen. Sekteleider Paul Mackenzie werd eerder al aangeklaagd.

Het drama kwam in april aan het licht toen een man aangifte deed dat zijn vrouw en dochter niet waren teruggekeerd na een bezoek aan een christelijk kamp in het Shakahola-bos. Bij een politie-inval ontdekten agenten al snel vele tientallen graven.

Het bleek dat leider van de sekte, die geloofde dat het einde der tijden nabij is, zijn volgelingen opdracht gaf zich te verhongeren om zo sneller in de hemel te komen. Ook kinderen werd daarbij eten ontzegd. De sekteleider wordt er bovendien van verdacht afvalligen te hebben laten vermoorden.