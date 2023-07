Musk moet knipperend X-logo van Twitterhoofdkantoor halen

De grote knipperende X die Elon Musk vorige week op het hoofdkantoor van zijn sociale medium zette, moet op last van de gemeente San Francisco worden verwijderd. Er had een vergunning voor aangevraagd moeten worden en er kwamen klachten binnen over lichtvervuiling.

Het logo is een van de belangrijkste kenmerken van de rebranding van Twitter tot X, een wijziging die Musk vorige week plotseling aangekondigde. Het metershoge symbool op het hoofdkantoor verkondigde 's avonds met continue lichtshow de nieuwe naam van Musks bedrijf.

De gemeente San Francisco zegt dat er 24 klachten binnen zijn gekomen over de X. Buren vonden de knipperlichten te overheersend en bovendien niet passen in de omgeving. Ook waren er twijfels of het gevaarte wel veilig was.