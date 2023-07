Meer asielverzoeken in tweede kwartaal, minder nareizigers dan jaar eerder

Het aantal eerste asielverzoeken in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar met iets meer dan duizend gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. In vergelijking met het tweede kwartaal in 2022 werden er bijna 600 meer eerste asielverzoeken ingediend.

Verder kwamen er in het tweede kwartaal 2625 nareizigers naar Nederland. Dat zijn er 730 meer dan in het kwartaal daarvoor, maar de instroom van nareizigers lag 17 procent lager in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Vooral vanuit Syrië, Iran en Eritrea kwamen aanzienlijk minder familieleden van statushouders naar Nederland.

Vergelijkbare trend met eerdere jaren

Het aantal mensen dat asiel aanvraagt komt tot nu toe overeen met het patroon in voorgaande jaren. In de eerste zes maanden van 2023 kreeg de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in totaal 20.122 asielaanvragen binnen, inclusief herhaalde aanvragen en nareizigers.

Dat was iets meer dan in de eerste zes maanden van 2022 (19.956). Per maand komen er ongeveer 900 nareizigers naar Nederland. Vorige maand bleek al dat de instroom van het aantal asielzoekers dit jaar vooralsnog lager ligt dan verwacht.

Het valt nog niet te zeggen hoe hoog het aantal aanvragen zal zijn in het doorgaans drukke najaar.

Wachttijd bij de IND

Het aantal asielaanvragen waarop de IND nog moet beslissen is opgelopen tot bijna 37.000, mede door de instroom van in totaal 3300 derdelanders uit Oekraïne waar de dienst dit jaar over moet beslissen. Dat zijn mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden zoals een werk- of studievisum voor ze op de vlucht sloegen voor het oorlogsgeweld.

Er liggen verder nog zo'n 22.000 aanvragen voor nareizen bij de IND op het bureau. De gemiddelde wachttijd op een beslissing van de IND voor aanvragers in de algemene asielprocedure is inmiddels ruim een jaar.