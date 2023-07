Bondscoach Bicentini na zes duels zonder zege alweer ontslagen op Curaçao

Sinds de aanstelling van Bicentini in augustus vorig jaar wist Curaçao geen van zijn zes duels te winnen. Dieptepunt was de nederlaag tegen Sint Kitts & Nevis, waardoor Curaçao zich niet kwalificeerde voor de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben.

Curaçao dat op de 88ste plaats van de FIFA-ranglijst staat, verloor die wedstrijd van de nummer 145 Sint Kitts & Nevis na strafschoppen.

Bicentini teleurgesteld

Het telefoontje van de voetbalbond kwam onverwacht voor Bicentini. "Als je ontevreden bent over het spel, dan ontsla je de trainer niet na vijf weken maar meteen na de wedstrijd", zegt de teleurgestelde trainer.

Dat de reden voor ontslag het mislopen van de Gold Cup is, dat wil er bij de oud-speler van NEC niet in. "Die kwalificatie had voor mijn aanstelling al behaald moeten zijn. Ik ben gekomen om toe te werken naar kwalificatie voor het WK. Daarom had ik een contract tot 2026."

Eerder had Bicentini de Curaçaose ploeg van 2016 tot 2020 onder zijn hoede. Daarna werkte hij als assistent-bondscoach van Canada. Na het vertrek van Guus Hiddink keerde Bicentini terug bij Curaçao.