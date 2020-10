'90 procent zeedieren dood bij ecologische ramp Oost-Rusland'

Surfers zeggen ziek te zijn geworden van het water. Volgens het regionale ministerie van Volksgezondheid hebben zeker negen mensen zich bij het ziekenhuis gemeld na een bezoek aan de kust in de afgelopen week.

Volgens onderzoekers lijken vooral de populaties zeedieren die in de diepte leven aangetast. Er zou geen afwijkende sterfte zijn waargenomen onder grote zeedieren en vogels, maar van sommige vissen, garnalen en krabben zouden slechts "zeer kleine aantallen" nog in leven zijn.

Lekkage van pesticiden

Milieu-activisten spreken van een "ecologische ramp" en vragen de overheid opening van zaken te geven. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat het te vroeg is om conclusies te trekken en spreekt daarom nog niet over een ramp. Het zou ook om een natuurlijk fenomeen kunnen gaan, stelt het departement.

Een onderzoekscommissie van de lokale autoriteiten zal vandaag militaire oefenterreinen in de baai bezoeken om te onderzoeken of er sprake kan zijn van een lekkage van pesticiden.

Kamtsjatka is een van de meest afgelegen gebieden in het oostelijkste deel van Rusland. Op het vulkaanrijke schiereiland, dat iets groter is dan Zweden, wonen slechts 322.000 mensen. In de Sovjetperiode was het gebied verboden voor buitenstaanders vanwege de vele militaire bases die er liggen, maar sinds de jaren 90 trekt het gebied steeds meer toeristen.