Politieke onrust en demonstraties in Senegal

In Senegal is de oppositiepartij Pastef van oppositieleider Ousmane Sonko opgeheven. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de partij ontbonden omdat Sonko zijn aanhangers heeft aangezet tot de gewelddadige protesten van vorige maand. Minstens 23 mensen kwamen daarbij om het leven, volgens Amnesty International.

Sonko stond vorige maand terecht voor de verkrachting in 2021 van een 20-jarige medewerkster van een massagesalon, maar werd daarvan vrijgesproken. Wel had hij zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan het "corrumperen van de jeugd". Nadat hij hiervoor werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf braken er gewelddadige protesten uit in het land.

Sonko wordt nu beschuldigd van onder andere het beramen van een opstand, omdat hij heeft opgeroepen tot protest. Vrijdag werd hij gearresteerd. Volgens Sonko is de aanklacht politiek gemotiveerd. Gisteren ging de oppositieleider in hongerstaking.

Ook vandaag gingen demonstranten de straat op in de hoofdstad Dakar. Persbureau Reuters meldt dat op sommige plekken kleine groepen demonstranten slaags raakten met de politie. Het is niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen.

Verkiezingen

Volgens de aanhangers van Sonko gebruikt president Macky Sall de beschuldigingen tegen de oppositieleider om zijn tegenstander uit te sluiten van deelname aan de verkiezingen, die voor februari gepland staan.

Sonko werd in 2021 ook al eens opgepakt, op verdenking van verkrachting. Op zijn arrestatie volgden gewelddadige protesten, waarbij meerdere mensen omkwamen. Ook toen zei Sonko dat de president hem had laten arresteren om te voorkomen dat hij meedeed aan de verkiezingen in 2024.

Pastef is een van de drie grootste oppositiepartijen in Senegal. Bij de vorige verkiezingen werd Pastef derde. Begin deze maand maakte Sall in een televisietoespraak bekend zich niet beschikbaar te stellen voor een eventuele derde termijn.

Internet afgesloten

In een poging om de onrust te beteugelen heeft de overheid delen van het internet geblokkeerd. Deze maatregel is genomen vanwege de verspreiding van "hatelijke berichten" op sociale media, schrijft het ministerie van Communicatie in een verklaring.

Als gevolg van de politieke onrust hebben managers van tankstations aangekondigd drie dagen te gaan staken, schrijft het Franse gas- en oliebedrijf TotalEnergies in een verklaring. Bij eerdere protesten waren tankstations, vooral van Franse en andere westerse bedrijven, vaak het doelwit.