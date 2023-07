Voormalig 50Plus-leider Henk Krol wil terugkeren in Tweede Kamer

Henk Krol wil terugkeren in de Tweede Kamer. De 73-jarige voormalig lijsttrekker van ouderenpartij 50Plus wordt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de nummer 2 op de lijst van BVNL, de partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga.

Krol kwam in 2011 in de politiek als lid van de Provinciale Staten voor ouderenpartij 50Plus. Daarvoor was hij onder meer bekend als een van de oprichters van de Gay Krant.

In 2012 was Krol lijstrekker van 50Plus bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij haalde toen twee zetels. Een jaar later verliet Krol de Kamer, toen bleek dat hij in zijn tijd bij de Gay Krant verzuimd had de pensioenpremies voor zijn personeel te betalen.

Weg bij 50Plus

In 2014 keerde Krol weer terug in de Kamer voor 50Plus, in eerste instantie als vervanger van een ziek Kamerlid en later als permanent Kamerlid. In 2017 leidde Krol 50Plus bij de verkiezingen naar vier zetels. In 2020 vertrok hij bij 50Plus vanwege een slepend intern conflict.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 veroverde Krol met zijn eigen Lijst Henk Krol geen zetels. Nu waagt Krol dus een nieuwe poging met de partij van Van Haga.

Krol zegt in een persbericht zich in te willen zetten voor ouderen en hun pensioenen. Van Haga noemt Krol "de stem van de vergeten ouderen in Nederland".