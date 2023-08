Ziekenhuis Nieuwegein vraagt familie patiënten om hulp om werkdruk te verlagen

Van Duijn benadrukt direct dat het niet verplicht is te helpen op het moment dat een naaste in het ziekenhuis belandt. Maar familieleden hebben jarenlang meer dan eens zelf gevraagd of ze iets konden doen, zegt de verpleegkundige. "Misschien heb je zelf weleens aan een bed gezeten van iemand die je liefhebt en gedacht: kon ik maar wat doen, ik voel me zo machteloos."

Het is nu al zo dat naasten meehelpen, zegt verpleegkundige Annette van Duijn tegen RTV Utrecht . "Dan stellen familieleden bijvoorbeeld voor te helpen met wassen. Maar we willen het meer integreren in de zorg."

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gaat familieleden van patiënten uitnodigen te helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil zo testen of het de werkdruk kan verlagen.

De werkdruk is nu hoger dan toen ze begon in het ziekenhuis, zegt Van Duijn. "We doen ook meer. Vroeger opereerde je niet meer op een bepaalde leeftijd. Dat is nu anders. De patiënt wordt complexer door de hogere leeftijd, maar de opnameduur wordt steeds korter. Dus we moeten meer zorg geven in kortere tijd", vertelt ze.

De verwachting is dat door de vergrijzing de zorgvraag alleen maar zal toenemen. Daarom wil het ziekenhuis nu alvast investeren in een oplossing voor de lange termijn.

De hulp van familieleden is niet alleen fijn voor het personeel. Van Duijn denkt dat de overgang naar huis soepeler gaat op het moment dat de patiënt en de familie ervaring hebben met bepaalde zorgtaken. "We horen nu vaak dat patiënten in een zwart gat vallen als ze thuiskomen. De veiligheid van het ziekenhuis is opeens weg", zegt de verpleegkundige.

Ze denkt dat het veilig is zolang de instructies en begeleiding goed zijn. "Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Dus als je iets uitlegt aan familieleden en je twijfelt of het goed gaat, om dan toch voor te stellen dat de thuiszorg het doet."

Betere zorg

Een werkgroep van het ziekenhuis heeft zich gebogen over het verlagen van de werkdruk. Naast het idee om familieleden uit te nodigen om te helpen, gaat het ziekenhuis ook experimenteren met andere maatregelen.

Zo wil het ziekenhuis met een app gaan werken waarin patiënten zelf gegevens kunnen invoeren, zoals informatie over allergieën. Dat scheelt veel administratie voor de verpleegkundigen, zegt Van Duijn. "Veel patiënten belanden in het ziekenhuis en dan wordt alles uit handen genomen terwijl ze zelf veel kunnen."

Van Duijn hoopt dat zij en haar collega's door deze maatregelen meer tijd overhouden voor patiënten en betere zorg kunnen leveren. Dit najaar beginnen de proeven. De vraag of familieleden willen helpen zal worden gesteld op de afdelingen urologie in Nieuwegein en oncologie in Utrecht.