Oud-Barcelona-speler Dani Alves vervolgd voor seksueel misbruik in Barcelona

Voormalig FC Barcelona-verdediger Dani Alves wordt vervolgd voor seksueel misbruik van een 23-jarige vrouw. De 40-jarige Alves werd in januari aangehouden en zit sindsdien vast.

De Braziliaan zou de vrouw op 31 december in een nachtclub in Barcelona meermaals seksueel hebben lastiggevallen. Hij spreekt de aantijgingen zelf tegen en zegt alles met wederzijdse toestemming was.

Donderdag moet Alves voor de rechter verschijnen om een verklaring af te leggen, daarna wordt bepaald wanneer de rechtszaak begint. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij rond de tien jaar gevangenisstraf krijgen.

Contractontbinding

In de maanden voor zijn arrestatie stond Alves onder contract bij het Mexicaanse Pumas UNAM. Daar werd zijn contract per direct ontbonden.

De 126-voudig international van Brazilië was afgelopen winter nog te zien op het WK in Qatar. Tussen 2008 en 2016 won Alves drie keer de Champions League met FC Barcelona. In Catalonië werd hij ook zes keer landskampioen.