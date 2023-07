Tunesiëdeal: België noemt achterlaten van migranten in woestijn ‘onaanvaardbaar'

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie vraagt de Europese Commissie om het "respect voor de mensenrechten nauwlettend in de gaten te houden" bij het uitvoeren van de EU-Tunesiëdeal. Dat doet ze naar aanleiding van beelden van migranten die in de Tunesische woestijn zijn achtergelaten, schrijft de Belgische krant De Morgen. Op die beelden zijn een overleden vrouw en dochter uit Ivoorkust te zien. "De beelden van migranten die worden achtergelaten in de woestijn zijn verschrikkelijk", zegt staatssecretaris Nicole De Moor. "Het is onaanvaardbaar dat zoiets gebeurt en de EU moet dat duidelijk maken aan Tunesië." Dit zijn beelden die de afgelopen dagen online zijn verschenen, van migranten in de woestijn tussen Libië en Tunesië. Let op, de beelden zijn schokkend:

Vanaf dag 1 waren er vragen over de migratiedeal tussen de EU en Tunesië. Op beelden is te zien hoe migranten die door Tunesië zijn gedumpt in de woestijn, worden opgepikt door Libische grenswachten. Sommigen hebben de tijd in de woestijn niet overleefd. - NOS

Ruim twee weken geleden sloot de Europese Unie een migratiedeal met Tunesië. In ruil voor financiële steun moet het Noord-Afrikaanse land de grenzen beter bewaken en mensensmokkel aanpakken. Er gaat ruim 100 miljoen euro naartoe. Mensenrechtenorganisaties waren meteen vernietigend in hun oordeel, omdat ze de Tunesische president als een dictator zien en de EU zo mensenrechtenschendingen zou financieren. Demissionair premier Rutte zei dat gecontroleerd gaat worden of Tunesië mensenrechten schendt in de uitvoering van de migratiedeal. Voor staatssecretaris De Moor is het opschorten van de deal geen optie. Volgens haar zou de situatie van Tunesiërs en de vele migranten in Tunesië "zeker niet verbeteren".

In podcast De Dag sprak correspondent Daisy Mohr over de rauwe werkelijkheid van de migratiecrisis en de deal met Tunesië. Ze reisde naar de havenstad Sfax, in het oosten van Tunesië, en sprak daar met mishandelde migranten én met mensensmokkelaars.