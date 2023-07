Warme oceaan en ontbrekend zee-ijs leiden tot grote verbazing bij wetenschappers

Ook het water in de Middellandse Zee bij Spanje was recordwarm . En op dit moment zit de warmte vooral voor de kust van Canada, vertelt Van Sebille. Daar is het water nu ongeveer 5 graden warmer dan normaal.

"Maar wat er daarna gebeurde, was totaal onverwacht", zegt Van Sebille. Een deel van de Atlantische Oceaan werd plotseling erg warm. Inmiddels is dat weer afgenomen, al zijn er nog steeds stukken die afwijkend zijn.

Daarnaast wordt vermoed dat er meer warm oceaanwater naar Antarctica stroomt. Op verschillende plekken in de wereld is de oceaan veel warmer dan normaal. Aanvankelijk waren wetenschappers daardoor niet erg verontrust. Het fenomeen El Niño zorgt ervoor dat een deel van de Stille Oceaan dan opeens verwarmd wordt. Het is iets wat wetenschappers redelijk goed begrijpen en kunnen voorspellen.

Onderzoeker Bert Wouters van de TU Delft is ook verbaasd. "We weten dat er een neerwaartse trend is in het zee-ijs-oppervlak rond Antarctica, maar deze afwijking is zo buitengewoon dat we nog niet helemaal begrijpen wat er aan de hand is."

"Wat we nu zien is dat de oceaan van slag is", zegt hoogleraar oceanografie Erik van Sebille van de Universiteit Utrecht. "De oceaan is opeens heel hard aan het opwarmen. Het lijkt wel alsof de oceaan een soort van koorts heeft."

Deze zomer, en zeker de afgelopen maand juli, kent veel weersextremen. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie is het naar alle waarschijnlijkheid de heetste maand ooit gemeten. Ook de oceaan is relatief warm, en rond Antarctica ligt veel minder drijvend zee-ijs dan verwacht. Het leidt tot grote verbazing bij wetenschappers.

"We kijken hier naar iets wat we nog nooit hebben meegemaakt", zegt Van Sebille. "Een verandering in de oceaan die zo ontzettend snel gaat. Als je me eerder dit jaar had gevraagd of dit zou kunnen, dan had ik gezegd: nee, dat kan helemaal niet."

Van Sebille noemt het zeer zorgwekkend. "De oceaan is écht van slag en andere dingen aan het doen. Die is zo veel sneller aan het opwarmen, er is zo veel minder ijs rond Antarctica. Dat is voorbij wat we ooit dachten dat mogelijk was."

Klimaatverandering

Onderzoek moet uitwijzen hoe groot de rol is die klimaatverandering hierbij speelt. Oceanograaf Sjoerd Groeskamp van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ): "We meten de temperatuur van de oceanen pas veertig jaar op dezelfde manier. Gebaseerd op die metingen, kan zo'n temperatuur eigenlijk maar eens in de 500.000 jaar voorkomen. Dit is zo'n uitzonderlijke combinatie van omstandigheden, het kan gewoon eigenlijk niet anders dan dat klimaatverandering daar direct of indirect een bijdrage aan heeft geleverd."