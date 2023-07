Acteur achter Pee-wee Herman op 70-jarige leeftijd overleden

Pee-wee Herman was te herkennen aan zijn te strakke grijze pak, witte dikke instappers en rode vlinderdas. Hij was vooral bekend van de film Pee-wee's Big Adventure en de tv-serie Pee-wee's Playhouse.

Paul Reubens, de man achter het wereldberoemde typetje Pee-wee Herman, is op 70-jarige leeftijd overleden. Reubens was al geruime tijd ziek. De Amerikaanse acteur had kanker, zo werd na zijn dood duidelijk uit een verklaring.

In 1980 speelde hij het personage voor het eerst in het theater, later werden daar meerdere films en series van gemaakt voor kinderen. Reubens won meerdere Emmy Awards voor zijn rol, die hij jarenlang speelde.

Pornobioscoop

In 1991 werd hij opgepakt bij een pornobioscoop, wat tot veel negatieve media-aandacht leidde. Daarop besloot Reubens Pee-wee niet langer te spelen. In de jaren daarna verscheen het personage echter weer steeds vaker in het openbaar en na een lange pauze kwam in 2016 de Netflix-film Pee-wee's Big Holiday uit.

Naast zijn karakter als Pee-wee speelde hij ook in Matilda en Buffy the Vampire Slayer en werd zijn stem gebruikt in films als The Smurfs en Dr. Dolittle.