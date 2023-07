Station Blaak dicht: houten balken onder spoor gekrompen door urine

Het station aan de Blaak in het centrum van Rotterdam is deze week gesloten vanwege werkzaamheden aan het spoor. De houten dwarsliggers onder de rails moeten namelijk worden vervangen. Die zijn volgens ProRail gekrompen door onder meer urine die ooit uit de treintoiletten werd geloosd en op het spoor terecht is gekomen.

De hele week vertrekken en stoppen er geen treinen bij het station en rijden er taxibusjes tussen Rotterdam Centraal en Blaak.

Bouwmanager Corné Kriesels van ProRail legt bij Rijnmond uit dat er "bepaalde tolerantienormen" zijn voor de dwarsliggers. "Als die worden overschreden, past de trein niet meer over het spoor. Dus daarom moeten we ze vervangen."

Tunnels

Volgens Kriesels leidt dit vooral in tunnels tot problemen, waar urine en andere dingen die treinen achterlaten niet worden weggespoeld door regenwater. Een deel van het spoor van het ondergrondse station is al eens met spoed vervangen vanwege sterk gekrompen dwarsliggers. "Dat willen we natuurlijk niet nog een keer meemaken", zegt de bouwmanager.

De nieuwe dwarsliggers die onder het spoor bij Blaak komen te liggen zijn van beton en kunststof. "Dan heb je dat probleem niet." Uiteindelijk zal het probleem van gekrompen houten balken door urine verdwijnen, verwacht Kriesels. "Bij nieuwe treinen wordt de inhoud van de toiletten niet meer geloosd, maar opgevangen."

De verwachting is dat station Blaak volgende week maandag weer open is.