IS eist aanslag politieke bijeenkomst in Pakistan op

De aanslag vond plaats op een politieke bijeenkomst van de conservatieve soennitische politieke partij Jamiat Ulema-e-Islam. De bijeenkomst was in de stad Khar, in de noordwestelijke regio Bajur. Volgens de lokale politie waren er honderden mensen aanwezig.

Het aan IS gelieerde Telegramkanaal Amaq schreef dat IS verantwoordelijk was voor de aanslag en noemde het een onderdeel van de oorlog van IS tegen democratie. De regionale tak van IS is sinds 2015 actief in de noordwestelijke regio.

Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) is de politieke partij van Maulana Fazlur Rehman. Hij geldt als een hardliner en is aanhanger van de fundamentalistische Taliban, die in buurland Afghanistan de macht hebben. Rehman zelf was niet aanwezig bij de bijeenkomst. JUI-F is in Pakistan onderdeel van de regering.

Geweld in Bajur

De regio Bajur was vroeger een veilige haven voor islamitische militanten. De afgelopen jaren voerde het leger volop aanvallen uit op het gebied om de militanten te verdrijven. Maar extremistische strijders vallen nog geregeld ordetroepen en burgers aan.

Sinds vorig jaar, nadat de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) een staakt-het-vuren met de overheid had opgezegd, is het geweld in het land toegenomen. De Pakistaanse tak van de Taliban is een rivaal van IS in het gebied. TTP liet al eerder weten niet achter de aanslag van gisteren te zitten.

Verkiezingen

Komend najaar zijn er verkiezingen in Pakistan. De premier noemt de aanslag op de politieke bijeenkomst een aanslag op de democratie. Als er meer van dit soort aanslagen plaatsvinden, kan dat een rechtvaardiging zijn voor het uitstellen van de verkiezingen, citeert persbureau Reuters een voormalig Pakistaans hoofd van de terrorismebestrijding.