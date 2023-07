Prijzen stijgen minder snel, maar alledaagse producten als wc-papier blijven duur

De prijzen zijn deze maand minder snel gestegen dan in juni, maar boodschappen doen blijft flink duurder dan een jaar geleden. Het CBS meldde vanmorgen dat de inflatie in juli 4,6 procent bedraagt, tegen 5,7 procent in juni. Maar een alledaags product als wc-papier is over een langere periode juist enorm in prijs gestegen, ziet marktonderzoeker GfK.

"De prijsontwikkeling is daar enorm", zegt retailconsultant Eric Harmsen. "In een jaar tijd is de prijs met 28 procent gestegen, van alle soorten toiletpapier."

Consumenten lijken te besparen door over te stappen naar goedkopere varianten. "Je ziet dat de omzet van vier- en vijflaags toiletpapier dit jaar afneemt", ziet Harmsen in de cijfers. "Drielaags wc-papier is stabiel en de omzet van tweelaags stijgt juist weer." Ook ziet GfK dat de verkoop van wc-papier in de discountsupermarkten stijgt.

De minder sterke inflatie is vooral het gevolg van de goedkoper geworden energie en brandstof. Maar de prijzen van voedingsmiddelen en dranken waren in juli nog altijd meer dan 10 procent hoger dan een jaar geleden.

Voor het berekenen van de inflatie telt het CBS alle prijzen bij elkaar op. Uit eerder onderzoek bleek dat producten als komkommers, aardbeien, aubergines en meloenen in de supermarkt goedkoper werden. Ook andere producten daalden in prijs, maar zijn nog altijd duurder dan een jaar geleden.

Wc-papier maken kost veel energie

De belangrijkste oorzaak van de prijsstijging van wc-papier, zijn de gestegen energiekosten, zegt Anton van der Graaf, directeur van wc-importeur PDB Cleaning Solutions. Het belangrijke toiletproduct maken, kost namelijk veel energie. Wat verder meespeelt zijn stijgende loonkosten, de grondstof van wc-papier - pulp - is ook duurder geworden, en door de oorlog in Oekraïne is een aantal bronnen drooggevallen.

"Al met al slechte ingrediënten voor een prijs", zegt Van der Graaf. Ten slotte was er ook een kleine correctie omdat producten de jaren ervoor te goedkoop waren.

Kortere rollen

Niet alleen is de prijs van wc-papier omhooggegaan, de hoeveelheid papier op een rol is ook veranderd. "Elke rol heeft 200 of 400 vellen", zegt importeur Van der Graaf. "Maar als ik een velletje 2 centimeter korter maak, heb ik nog altijd 200 of 400 vellen, alleen het velletje is kleiner." De wc-rol bevat dan wel 20 procent minder papier, iets wat de consument niet doorheeft.

Van der Graaf zegt dat enkele fabrieken dit doen. Welke dat zijn, zegt hij niet te weten. Overigens denkt de importeur niet dat bedrijven veel verdienen aan het kleiner maken van de velletjes.

Hij ziet ook al wat prijsdalingen bij wc-papier. "Maar die staan niet in verhouding tot de prijsstijgingen." Het ging om stijgingen tot wel 40 procent.