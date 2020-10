Beachvolleybalster Van Iersel vindt in Ypma nieuwe partner

Beachvolleybalster Marleen van Iersel heeft in Pleun Ypma een nieuwe partner gevonden. Het duo speelde afgelopen maand al samen tijdens het EK in Letland, waar ze in de achtste finales strandden. De 22-jarige Ypma besloot in maart nog een stap terug te doen, maar is nu dus terug bij het nationaal beachvolleybalteam.

Ypma noemt de samenwerking een "mooie kans, die ik aanpak met een nieuwe mindset".

De 32-jarige Van Iersel was op zoek naar een nieuwe partner, omdat haar partner Joy Stubbe enkele weken geleden besloot tijdelijk te stoppen. Daardoor verdween deelname aan de Spelen van Tokio voor het duo uit zicht. Voor de buitenwacht kwam het besluit van Stubbe ook als een grote verrassing. Van Iersel wist al wel dat Stubbe twijfelde, maar werd desondanks toch overvallen door de beslissing.

Nog naar Tokio

"Het was voor mij een verrassing dat de stekker er nu al uit ging. De coronacrisis heeft bij iedereen gezorgd voor een moment van reflectie", zei Van Iersel begin augustus.

Van Iersel, die al actief was op de Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016), hoopt zich nog te plaatsen voor de Spelen van Tokio.

In haar zoektocht naar een nieuwe partner werd Van Iersel gesteund door de Nederlandse volleybalbond: