Weer koranverbrandingen Scandinavië, islamitische landen in crisisoverleg

Op de dag dat de Organisatie voor Islamitische Samenwerking in een crisisberaad digitaal vergadert over koranverbrandingen in Scandinavië, waren er in Denemarken en Zweden opnieuw boekverbrandingen. Kopenhagen en Stockholm kondigden gisteren aan te willen kijken hoe ze de verbrandingen kunnen tegengaan. Ze vrezen voor de gevolgen als de verbrandingen niet stoppen.

Saudi-Arabië en Irak zijn de initiatiefnemers van de bijeenkomst van islamitische landen. Vandaag staken anti-islamdemonstranten voor de Saudische ambassade in Kopenhagen een koran in brand. In Stockholm stak een Iraakse vluchteling die de afgelopen weken vaker actievoerde een koran in brand bij het parlement.

In Scandinavische landen komen koranverbrandingen vaker voor en dat leidt tot protesten in het buitenland. In de Iraakse hoofdstad Bagdad demonstreerden twee weken geleden honderden mensen bij de Deense ambassade, nadat er berichten naar buiten waren gekomen dat de ultranationalistische Danske Patrioter-groep een koran zou hebben verbrand voor de Iraakse ambassade in Kopenhagen.

Twee weken geleden werd ook de Zweedse ambassade in Bagdad door honderden mensen bestormd uit protest tegen de aankondiging van een koranverbranding voor de Iraakse ambassade in Stockholm. Later die dag maakte de Iraakse regering bekend de Zweedse ambassadeur uit te zetten, omdat er in Zweden voor die verbranding toestemming was gegeven.

Ingrijpen

De Deense minister van Buitenlandse Zaken Rasmussen zegt de mogelijkheden te onderzoeken om verbrandingen te verbieden. Hij wil onderzoeken of het mogelijk is om in te grijpen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer andere landen, culturen en religies worden beledigd, en de koranverbranding de veiligheid van Denemarken in gevaar kan brengen.

Ook in Zweden wordt gekeken wat er gedaan kan worden tegen de boekverbrandingen. De Zweedse premier is bezorgd over de gevolgen als de verbrandingen doorgaan. Hij vreest dat er "iets ergs zal gebeuren" als de protesten aanhouden.

De islamitische landen zijn nog niet naar buiten gekomen met een statement. Een maand geleden kwamen de 57 landen ook al bij elkaar. Toen deden ze een oproep om "religieuze haat" te stoppen en riepen ze op om het internationaal recht in te zetten om een einde te maken aan de koranverbrandingen.