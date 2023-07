Aangespoeld stuk metaal op Australisch strand blijkt van Indiase raket

Het is niet duidelijk van welke raket het stuk metaal afkomstig is, of hoelang het in de oceaan heeft gedreven. De deelstaatpremier van West-Australië heeft laten weten dat hij het voorwerp wil behouden en aan een museum wil schenken.

Vorig jaar kwam er ook al ruimtepuin terecht in Australië. Toen ging het om een onderdeel van een raket van het bedrijf Space X van Elon Musk. Het lag in een veld waar schapen werden gehouden in de staat New South Wales, duizenden kilometers van de plek waar nu ruimtepuin is aangespoeld.