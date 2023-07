Juli was natter dan nat, maar temperatuur en zonneschijn op normaal niveau

Nat, natter, natst. De maand juli was volgens het KNMI natter dan gemiddeld, maar de temperaturen en het aantal zonuren waren volgens het instituut niet ver onder het gemiddelde.

Bijna elke dag heeft het de afgelopen maand wel geregend en dat heeft Nederland gemerkt ook: in totaal viel er over het land gemiddeld 98 millimeter neerslag tegenover 78 millimeter normaal. Bij elkaar heeft het 55 uur lang geregend, terwijl dat gemiddeld in de maand juli een volle werkweek is van 40 uur. Vooral in het noordoosten en oosten van het land viel er veel regen.

Gemiddeld lag de temperatuur rond de 18,1 graden Celsius, bijna gelijk aan het klimatologisch gemiddelde van 18,3 graden in deze zomermaand. Ook het aantal zonuren week niet veel af van het gemiddelde, schrijft het KNMI: 213 deze maand, tegenover 220 zonuren gemiddeld.

Storm Poly

Even terug naar het begin van de maand: op 5 juli kwam storm Poly aan land in Noord-Holland. De meetstations noteerden met windstoten van 146 kilometer per uur de zwaarste zomerstorm ooit. Poly veroorzaakte veel schade: wegen raakten versperd en bomen en voertuigen waaiden om. In Haarlem kwam een 51-jarige vrouw om het leven nadat een boom op haar auto was gevallen.