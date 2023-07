Architecten zien opdrachten opdrogen ondanks hoge woningnood

Maarten Castelijns is architect-partner bij het Amsterdamse ontwerpbureau Rijnboutt. Vorig jaar had zijn bureau 85 mensen in dienst­ - nu zijn dat er nog 45:

Het werk bij architectenbureaus loopt in rap tempo terug. Met name bureaus die gespecialiseerd zijn in woningbouw merken dat projecten stilvallen en het werk opdroogt. Dit blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur onder 195 leden van de Branchevereniging Nederlandse Architechtenbureaus (BNA).

Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat het bij architecten en elders in de woningbouw niet goed gaat. "Er is woningnood en we moeten meer woningen zien te bouwen. En dit is een teken dat we ondanks de schaarste er niet in slagen om dat woningaanbod omhoog te krijgen."

De uittocht van architecten lijkt nog niet voorbij te zijn. Eén op de vijf bureaus verwacht het komende half jaar nog verder te krimpen vanwege teruglopende opdrachten.

Herhaling economische crisis?

Het is niet voor het eerst dat architectenbureaus het zwaar te verduren hebben. Tijdens de vorige economische crisis verloren veel architecten hun baan en gingen bureaus massaal failliet. "Dat is iets waar we absoluut niet naar terug zouden moeten willen", zegt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Hij adviseert de regering over woningbouw. "We kunnen ons het verlies van arbeidskapitaal en de kennis van opgeleide architecten niet permitteren met de enorme bouwopgave waar we op dit moment middenin zitten ."

Volgens Veenstra zijn architecten de spreekwoordelijke 'kanarie in de kolenmijn' voor de bouwsector. "Als het slecht gaat in de bouw zie je dat opdrachten bij architectenbureaus als eerste opdrogen. En dat heeft uiteindelijk een enorm domino-effect in de hele keten van de bouw. Dus we zullen uiteindelijk ook bij aannemers vergelijkbare problemen gaan zien als bij architectenbureaus."