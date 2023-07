100 uur werkstraf voor bedreigen Jesse Klaver via Twitter

Een 65-jarige man uit het Zeeuwse Kerkwerve heeft een werkstraf van 100 uur opgelegd gekregen wegens het online bedreigen van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Direct nadat hij het bericht met de tekst "ook jij een kogel" had verstuurd, dacht hij naar eigen zeggen "dat is niet handig". Maar toen was het al te laat.

"Jesse Klaver heeft laten weten dat hij zich bedreigd voelde", zei de politierechter vanmorgen. "Kunt u zich dat voorstellen?" "Ja", zei de man. "Weet u wat dat betekent, als iemand de kogel krijgt?" "Dat is niet best", antwoordde de verdachte. En hij realiseerde zich dat al snel. Kort nadat hij de tweet had verstuurd, ging hij van Twitter.

"Wat ik zo erg vind", zei de rechter, "is dat u niet eens wist waar het over ging. U reageerde op een discussie over dat Klaver gezegd zou hebben dat hij de woningen van huizenbezitters wilde afpakken. Dat is helemaal niet zo. Nepnieuws dus. U noemt zichzelf christelijk, u heeft een gezin. Hoe is het mogelijk dat een gewone burger, die niet gestoord is, zoiets doet?"

Nadat Klaver aangifte had gedaan, stond de politie voor de deur in Kerkwerve. De man was nog nooit met de politie in aanraking geweest. Vandaag moest hij voorkomen in de rechtbank. "Hij zat hier bibberend op de gang", zei zijn advocaat volgens Omroep Zeeland.

Bedreiging voor de democratie

De officier van justitie eiste 120 uur werkstraf én een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Hij wilde met die eis een signaal afgeven, zei hij. "We leven in een democratische rechtsstaat. Het is belangrijk dat mensen hun werk zonder angst voor hun veiligheid kunnen verrichten."

De politierechter noemde het gedrag van de man "een bedreiging voor de democratie". "Politici moeten kunnen zeggen wat ze willen. Mevrouw Kaag gaat zelfs weg vanwege de bedreigingen. U valt in feite de democratie aan." Maar omdat niet wordt aangenomen dat de man het nog een keer zal doen, liet de rechter de voorwaardelijke celstraf achterwege.

Bedreiging van mensen met een publieke functie, zoals leden van de Tweede Kamer, wordt sinds maart dit jaar zwaarder bestraft, legde de politierechter de man uit. "In 2021 zijn 588 bedreigingen tegen politici geregistreerd. Vorig jaar 1125 en het gaat dit jaar gewoon door." De man verstuurde zijn tweet in april van dit jaar.