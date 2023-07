Nieuwe koers NOC*NSF? Niet voor roeister Florijn: 'Het doel is goud'

"Als je laatste wordt kan je wel een goed verhaal hebben, maar komt dat verhaal denk ik wel iets minder goed over dan wanneer je een goede prestatie hebt geleverd."

Roeister Karolien Florijn reageert hiermee op de nieuwe koers van NOC*NSF . De zogeheten 'toptienambitie', het verwezenlijken van een plek bij de beste tien landen van de wereld, is niet langer het ultieme streven. "Het gaat straks om de verhalen, niet om de medailles", aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband.

"Ik denk dat het een combinatie is: het plezier overbrengen in combinatie met prestaties. Dat is uiteindelijk waarom mensen naar je kijken, omdat je bij de besten van de wereld komt", vindt de wereld- en Europees kampioene.

Bondscoach Eelco Meenhorst is het met haar eens: "Alles is bij ons gericht op maximale prestaties leveren. Ik denk dat het en-en is en dat dit ook wordt bedoeld. Dat je naast het nastreven van een maximale prestatie - want dat is waar topsport om gaat - ook een inspiratie bent voor anderen."