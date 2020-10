Antiviruspionier John McAfee aangehouden in Spanje

De Brits-Amerikaanse softwareontwikkelaar John McAfee is zaterdag in Barcelona aangehouden. De Amerikaanse justitie heeft hem aangeklaagd voor belastingfraude.

Daarnaast wil de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC hem in een civiele zaak vervolgen voor oneerlijke handelspraktijken. Hij zou 23 miljoen dollar hebben verdiend met aanbevelingen voor het beleggen in cryptomunten, zonder erbij te zeggen dat hij daar zelf geld voor kreeg.

De 75-jarige antiviruspionier werd op de luchthaven van Barcelona op grond van een Amerikaans arrestatiebevel aangehouden. Hij was onderweg naar Istanbul. Een gerechtelijk besluit over zijn uitlevering moet hij in de gevangenis afwachten.

McAfee richtte in de jaren 80 het gelijknamige antivirussoftwarebedrijf op. In de jaren 90 trok hij zich daaruit terug. Daarna kwam hij nog geregeld in het nieuws, onder meer vanwege een beschuldiging van moord in Belize en kandidaatstellingen voor de presidentsverkiezingen in de VS in 2016 en dit jaar. In maart trok hij zijn kandidatuur in.