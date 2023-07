Zwembond tevreden met drie WK-medailles: 'Goed tussenrapport, maar werk aan de winkel'

Met 361 dagen te gaan tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs ziet Faber duidelijk progressie ten opzichte van de WK in Boedapest een jaar geleden. "Toen hadden we negen finaleplaatsen en twee medailles. Los van het feit dat dat een post-olympisch jaar was, en dit een pre-olympisch jaar: hier was het niveau veel hoger."

Zwembondscoach Mark Faber blikt terug op de prestaties van zijn zwemmers op de WK in Fukuoka in juli 2023. - NOS

Kamminga had een moeizaam tweede half jaar van 2022. "Het was even allemaal te veel voor mij. Gelukkig heeft mijn lichaam op tijd een signaal afgegeven dat het voldoende was." Zijn trainingsweken gingen van 30 naar 5 uur en hij verloor veel spiermassa. Maar in Fukuoka stond hij weer tussen de wereldtop.

Het was zilver, maar Kamminga's tweede plek op de 100 meter schoolslag voelde als goud. Weer een tweede plek, net als op de WK in Boedapest. "Dit belooft veel voor Parijs", zei de 27-jarige Katwijker na zijn race .

Is de oude Kamminga werkelijk weer terug? Faber: "Arno redde het bijvoorbeeld niet op de 200 meter schoolslag, maar dat was gezien zijn geschiedenis voorzien."

"Hij heeft zo'n rotjaar gehad, daar is alles al over gezegd", vertelt Faber. "Het is heel lekker dat je met zo'n resultaat het boek kunt dichtslaan en vooruit kunt kijken. Dat gaf enorm veel voldoening."

"Ik zeg altijd gekscherend dat ik die schoolslagzwemmers aan mijn kont heb hangen", lacht Faber. "Ik vind het heel leuk om met ze te werken, het is wel een speciale slag. Het heeft een speciaal plekje in mijn hart."

En, vertelt Faber, zij is anders dan Kamminga niet continu bezig met zwemmen . "Tes is heel erg extern gericht, die komt het bad binnen en dan vindt ze het zwemmen fantastisch, maar als de deur van het zwembad dicht gaat is de wereld groter."

"Beide meiden sluiten zich aan bij de wereldtop", ziet Faber. "Ze doen echt mee en ze groeien op een aantal nummers naar de medailles toe. Dat lijkt de ene keer beter dan de andere keer. Het is nog een beetje wiebelig, wat jong en onervaren. De ervaring die ze nu opdoen, is heel waardevol."

Handig een jaar voor de Spelen in Parijs, want "er komt toch meer spanning bij kijken, meer druk", legt Faber uit. "Dit keer was er ook echt sprake van verwachtingen. In Nederland denkt men: ze doen het wel even. Maar dit is een heel dicht veld en met een klein missertje sta je naast het podium."

Kira Toussaint: geen medailles

Niet alles was super in Fukuoka. "Er zijn altijd zwemmers die niet helemaal leveren wat je graag zou willen", zegt Faber. "Ze hebben niet allemaal een effen pad naar het toernooi: de een is geblesseerd, de ander wisselt van programma en daar zie je wat van terug in de resultaten."

Kira Toussaint strandde in de series op de 50 meter rugslag, nadat ze ook al de halve finales van de 100 meter rugslag niet door was gekomen. Toussaint: "Het was gewoon geen goede race."