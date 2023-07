Podcast De Dag: gedumpt in de woestijn door Tunesië

Op de foto hierboven hebben demissionair premier Rutte, Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen, de Italiaanse premier Meloni en de Tunesische president Saied net een migratieakkoord gesloten. Nu, twee weken later, neemt de kritiek op de deal verder toe. Aanleiding is onder meer een andere foto, van een dode moeder en haar dochter op hun buik in de woestijn. En er zijn meer beelden en getuigenissen van migranten die door Tunesië zijn opgepakt en zonder spullen, eten of drinken in de woestijn zijn achtergelaten.

In deze podcast vertelt correspondent Daisy Mohr over die rauwe werkelijkheid van de migratiecrisis en de deal met Tunesië. Ze reisde naar de havenstad Sfax, in het oosten van Tunesië, en sprak daar met mishandelde migranten én met smokkelaars, die lachen om de deal die de vier handenschuddende leiders hebben gesloten.

