Gastland Australië schakelt Canada uit, Nigeria ook naar achtste finales

Gastland Australië heeft Canada met duidelijke cijfers uitgeschakeld, 0-4. Nigeria had in dezelfde groep genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel tegen Ierland en gaat achter groepswinnaar Australië naar de achtste finales van het wereldkampioenschap. Bij Australië stond aanvoerder Sam Kerr opnieuw niet aan de aftrap. Een kuitblessure hield haar ook al in de eerste twee duels aan de kant. De Chelsea-spits zei "absoluut" in actie te gaan komen in de wedstrijd tegen Canada, maar dat bleek niet nodig. Nieuwe held Hayley Raso maakte namelijk al in de eerste helft het verschil met twee doelpunten voor het gastland. De 28-jarige aanvaller, die deze zomer Manchester City verruilt voor Real Madrid, bekroonde daarmee haar terugkeer aan de top. Vijf jaar geleden brak Raso drie ruggenwervels door een knietje in de rug tijdens een wedstrijd voor Portland Thorns in de Amerikaanse competitie. Ze moest opnieuw leren staan, lopen en uiteindelijk voetballen. "Een traumatische ervaring", zei ze later, "zowel fysiek als mentaal." Zes maanden later scoorde zij voor het eerst weer, nu is ze de voorlopige WK-heldin van het gastland.

De Australische vedette Sam Kerr geblesseerd op de bank - AFP

Het duurde even voordat Raso's eerste treffer tegen Canada telde. De Franse arbiter Stephanie Frappart keurde het doelpunt op advies van haar assistent in eerste instantie af: buitenspel van aangever Steph Catley. Maar nee, zei VAR Pol van Boekel; geen buitenspel, en dus een geldig doelpunt. Na een, opnieuw door ingrijpen van Van Boekel, afgekeurde goal van Mary Fowler zette Raso de 0-2 op het scorebord. Zij profiteerde van zwak verdedigend werk van Canada bij een corner. Geen goal op zesde WK Olympisch kampioen Canada rekende voor het beslissende duel in groep B op Christine Sinclair. Invaller tijdens het vorige duel, maar als het er echt om gaat kan Canada niet om de all time topscorer van het interlandvoetbal heen. Maar haar zesde WK eindigt voor Sinclair (40 jaar, 190 goals in 325 interlands) als haar eerste: zonder goals.

Keeper Sheridan voorkwam de 0-3 bij een afstandsschot van de Australische middenvelder Kyra Cooney-Cross. Bondscoach Priestman had genoeg gezien en greep halverwege stevig in. Ook na vier wissels had Canada geen antwoord in het Rectangular Stadium in Melbourne. Na een klein uur maakte Mary Fowler alsnog haar doelpunt en gooide daarmee de wedstrijd in het slot. In blessuretijd kreeg Steph Catley vanaf elf meter de kans om de vernedering voor Canada nog groter te maken. In de dug out zag vedette Kerr, de schoenen al uit, hoe de linkspoot van Arsenal onberispelijk raak schoot. Ierland met puntje naar huis Nigeria kwam tegen Ierland, getraind door Vera Pauw, niet in de problemen. Pauw kon keeper Courtney Brosnan dankbaar zijn dat Ierland niet ook in het derde groepsduel verloor.

Bondscoach Vera Pauw kijkt toe langs de lijn - AFP