Meeste bemanningsleden brandend vrachtschip uit het ziekenhuis

Het merendeel van de bemanningsleden die gewond raakten toen er brand uitbrak op vrachtschip Fremantle Highway, is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt rederij Shoei Kisen Kaisha aan persbureau ANP. Er waren 23 mensen aan boord, van wie een deel uit het schip sprong toen dat in brand vloog. Het is niet duidelijk hoeveel bemanningsleden nog in het ziekenhuis liggen.

Bij het incident van vorige week kwam ook een bemanningslid om het leven "als gevolg van de rook", verklaart de rederij. Die voegt eraan toe dat het welzijn van de bemanning onmiddellijke prioriteit heeft, en dat de rederij hulp verleent na het ontslag uit het ziekenhuis, waaronder geestelijke zorg.

Aangekomen tijdelijke plek

Het vrachtschip is vandaag aangekomen op zijn tijdelijke plek, zo'n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Het slepen van het schip begon gisteravond en is goed gegaan, meldt Rijkswaterstaat. Het vaartuig kon gesleept worden omdat de rook "aanzienlijk minder" werd.

Er is gekozen voor deze locatie omdat het schip dan op grotere afstand ligt van het vaarverkeer. Ook is het vaartuig dan beter beschut als het weer verslechtert. Het schip werd met 5,5 kilometer per uur vanuit het noorden van Terschelling gesleept naar de tijdelijke plek.

Eerst wordt het schip verankerd en blijft het aan de twee bergingsboten vastzitten op de tijdelijke plek. De eindbestemming van het vaartuig is nog niet bepaald. Waar het uiteindelijk terechtkomt, hangt volgens Rijkswaterstaat af van "een beschikbare haven met juiste faciliteiten, de verwachten weersomstandigheden en de situatie aan boord".

Beelden van het schip dat nu is aangekomen op locatie bij Schiermonnikoog