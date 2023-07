Basketbalclub Donar vraagt faillissement aan: 'Gitzwarte dag'

Basketbalclub Donar heeft vanmorgen faillissement aangevraagd. Het is de Groningse club de afgelopen dagen niet gelukt om dit te voorkomen. De toekomst van Donar hing de afgelopen weken al aan een zijden draadje. Behalve de schuld van 1,75 miljoen euro heeft de basketbalclub een negatief eigen vermogen van 1,3 miljoen dat de afgelopen drie seizoenen is ontstaan. "Met nog een naheffing van de fiscus en 160.000 euro voor volgend seizoen dat al is opgebruikt, komt de schuldenlast uit boven de twee miljoen", zei oud-bankier Jakob Klompien die de club doorlichtte eerder tegen RTV Noord.

Om te overleven had de club investeerders nodig, die vijf à zes ton moesten inbrengen, aldus Klompien. De club deed ook een beroep op supporters om een crowdfundingsactie te beginnen. Die actie heeft niet tot een goed resultaat geleid.