Monsterzege op Vietnam wordt lastig, maar: 'Meer dan drie doelpunten zit er wel in'

Debutant Vietnam verloor in de groepsfase alle wedstrijden en is al uitgeschakeld op dit wereldkampioenschap, Nederland speelt dinsdagochtend (9.00 uur) met de intentie om groepswinnaar te worden. Oranje staat nu op doelsaldo tweede in groep E, net onder de Verenigde Staten, waarvan Vietnam in de eerste wedstrijd met 3-0 verloor. Als Nederland met meer dan drie goals wint van het Aziatische land, wordt de kans op die eerste plek een stuk groter. Maar hoe makkelijk is Vietnam als tegenstander? "Vietnam heeft een paar kwetsbaarheden waar Nederland gebruik van kan maken", zegt NOS-analist Leonne Stentler. Ze doelt allereerst op het atypische spelsysteem. "Vietnam speelt in 1-4-4-1-formatie, dus met een laatste vrouw. Dat zorgt ervoor dat je constant buitenspel opheft", zegt Stentler. Ook volgt Vietnam de tegenstander, iets waar Nederland handig gebruik van kan maken. "Als je dynamisch speelt, zoals Oranje graag doet, en veel van positie wisselt, dan speel je ze helemaal gek." Tien spelers achter de bal De vraag is of Vietnam van de eigen helft af komt. In voorgaande wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Portugal speelden ze zeer verdedigend, vaak met tien spelers achter de bal.

Voorbeschouwing meepakken? Schakel dan in om 8.12 uur - NOS

"Ze waren trots dat ze met maar 3-0 verloren van wereldkampioen VS", zegt Stentler. Een gevoel dat ze zich kan voorstellen, want op het vorige WK werd debutant Thailand in de eerste wedstrijd door de VS vernederd met 13-0. Toch denkt de NOS-analist dat het voor Nederland absoluut mogelijk is om met ruime cijfers van Vietnam te winnen. "Een monsterzege zit er niet in, maar meer dan drie goals zeker wel", denkt ze. Bovendien: "Hoe verder debutanten komen op een WK, hoe slopender het voor ze wordt. Ze krijgen dan het niveau wat je van ze verwacht." Jonker voorzichtig Bondscoach Andries Jonker heeft meermaals gezegd Vietnam op geen enkele manier te onderschatten. "Op de wereldranglijst staan ze maar één plek achter Polen, wat voor ons een hele taaie tegenstander was." Hij prijst hun mentaliteit. "Dappere strijders zou ik ze willen noemen. Ze geven alles vanuit een verdedigende stelling en proberen eruit te komen waar mogelijk. Met name de 2-1 tegen Duitsland, daar heb ik respect voor."

Het Vietnamese elftal bij hun tweede WK-wedstrijd tegen Portugal, die ze met 2-0 verloren - ANP

Ook zit er nog wat voor de afzwaaiend WK-debutant in het vat. Het land kan geschiedenis schrijven door het eerste WK-doelpunt ooit te maken. Dat zou voor het land, waar voetbal de meest populaire sport is, van enorme betekenis zijn. Sterspeler Huynh Nhu "We zijn sterk, harde werkers en als het op wilskracht aankomt, verslaan we iedereen", zegt de Vietnamese Huynh Nhu. De 31-jarige is topscorer aller tijden en de eerste vrouwelijke speler uit Vietnam die voor een clubteam in Europa speelt, als aanvaller bij Lank F.C. Vilaverdense in de hoogste divisie van Portugal. Ze wordt in Vietnam, een land van 100 miljoen inwoners, gezien als rolmodel. Ondanks dat voetbal er de populairste sport is, zat op voetbal voor vrouwen tot in de jaren negentig een ban. Pas in 1997 werd het eerste nationale elftal voor vrouwen opgericht; Huynh was toen zes jaar. Hoewel ze als klein meisje elke dag voetbalde, was alles een uitdaging, herinnert ze zich. "In die tijd konden we ons alleen goedkoop plastic veroorloven in plaats van leren ballen. Soms kozen we als vervanging voor gedroogde pomelo of kokosnoot als die plastic ballen kapot gingen."

Nhu Huynh, dé sterspeler van Vietnam en de enige die bij een buitenlandse club speelt - ANP

Hoewel Vietnam dus van ver komt, is het land opgeklommen tot een van de beste landenteams van Zuidoost-Azië en staan ze dus nu op het WK. Dat is het mannenteam nog niet gelukt. "Deelnemen aan het WK is een droom", noemt Huynh dit. "Niet alleen voor de vrouwelijke spelers, maar ook voor het mannenteam en de fans." Ze kan nauwelijks omschrijven wat dit met haar doet. "Ik mag spelen tegen de beste voetballers ter wereld. En tegen de beste teams. Als klein meisje schopte ik de bal hoog de lucht in, dat gaf me zo'n goed gevoel. En moet je me nu eens zien." Die trots voelen de fans ook. Bij elke wedstrijd wapperden de rode en gele vlaggetjes vrolijk op de tribune. Ook al neemt Vietnam na deze wedstrijd afscheid van dit toernooi, ze hebben hun entree gemaakt. Dat is heel wat waard, ook letterlijk. Elke speler in de groepsfase op dit WK krijgt 30.000 Amerikaanse dollar, omgerekend bijna 28.000 euro. Een fortuin in een land waar het gemiddelde inkomen op zo'n 300 euro per maand ligt (bron: Statista, 2023).