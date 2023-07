FC Twente toch zonder fans naar uitduel met Hammarby

Supporters van FC Twente mogen komende donderdag toch niet afreizen naar het uitduel met Hammarby. Dat heeft FC Twente laten weten aan de 1500 supporters die een kaartje hebben gekocht. Vorige week liep het na de thuiswedstrijd uit de hand; Twente-fans zochten op de hoofdtribune de confrontatie met de bezoekers.

FC Twente liet dit weekend nog weten dat de supporters ondanks de rellen gewoon welkom zijn. Fans mochten dan wel geen rode kleding, kleding met Twente-logo's of Vak P-uitingen dragen.

Daar is de club nu "vanwege nieuwe informatie over de veiligheidssituatie" van terug gekomen. "Deze informatie in combinatie met de ongeregeldheden van afgelopen donderdag binnen en buiten het stadion hebben voor dit nieuwe inzicht gezorgd." Wat de nieuwe informatie is wordt niet bekendgemaakt. De club noemt de beslissing "ontzettend moeilijk en zwaar".

Deel kosten hotel en reis vergoed

FC Twente gaat de kosten voor de kaartjes, en een deel van de kosten voor een vliegticket en hotelovernachting vergoeden, schrijft de club in een mail aan de ticketkopers.

Bij de rellen werden tien mensen aangehouden. Een Zweedse supporter belandde in het ziekenhuis nadat hij van de tribune was gevallen.

Vlak na de wedstrijd ging het mis op de hoofdtribune van de Grolsch Veste in Enschede: