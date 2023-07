Opblaaskussen Frans pretpark waait weg: man dood, dochtertje zwaargewond

Bij een ongeluk in een pretpark in het Zuid-Franse plaatsje Saint-Maximin-la-Sainte-Baume is gistermiddag een man (35) om het leven gekomen. Zijn dochter van 3 raakte zwaargewond.

De twee zaten in een opblaasbare attractie van 20 meter lang die door een windstoot de lucht in werd geblazen. Hij stond in het onlangs geopende Wonderland Waterpark, niet ver van Marseille. Door een sterke windstoot vloog de attractie 50 meter door de lucht.

De slachtoffers werden met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Marseille gebracht. De vader overleed in het ziekenhuis.

De burgemeester van het plaatsje maakte het nieuws bekend op sociale media. Ook schreef hij: "Hoe kan een waterpark dat bedoeld is om kinderen plezier en vrolijkheid te bezorgen veranderen in een dodelijke machine die een hele familie heeft verwoest? Dat moet onderzoek uitwijzen."