VS leeft met 'hell yeah'-gevoel toe naar 'must-win' tegen Portugal: 'We moeten beter'

"Hell yeah", dit is precies waar de Amerikaanse vrouwen willen zijn, wil Megan Rapinoe de buitenwereld doen geloven. De Verenigde Staten spelen dinsdagochtend (9.00 uur) "een must-win wedstrijd" tegen Portugal, waarin het op het WK de eerste plaats in groep E kan pakken ten koste van Nederland. Helemaal must-win is het duel overigens niet. De VS heeft tegen de Portugese vrouwen aan een gelijkspel genoeg voor plaatsing voor de achtste finales. Maar ook zij willen, net als Oranje, het liefst eerste worden en daarmee het sterke Zweden ontlopen. Winnen dus en met veel doelpunten. Boegbeeld Rapinoe zit voornamelijk op de bank, maar voorafgaand aan het duel met Portugal schetst de winnares van de Gouden Bal in 2019 toch het gevoel dat heerst in de Amerikaanse selectie. "We zijn enthousiast. We zijn niet tevreden met hoe we tot nu toe gespeeld hebben. We gaan deze momenten in met een instelling van 'kom maar op'."

Van der Gragt (rechts) duelleert met Smith tijdens de VS-Nederland - AFP

"Er is altijd spanning. Iedereen weet: we moeten beter presteren. Dat gevoel van 'hell yeah', dit is precies wat we willen. Het wordt doorgegeven tussen de generaties van dit team. Je voelde het in de tweede helft tegen Nederland, je voelde dat het eraan zat te komen." 'Nederland nam wedstrijd over' Rapinoe's heldhaftige retoriek is een dag voor de wedstrijd niet besteed aan Vlatko Andonovski, de Noord-Macedonische bondscoach van de VS. Hij zag dat zijn speelsters onzeker werden in de wedstrijd tegen Nederland. Het druk zetten tegen Oranje ging niet zo soepel als de Amerikanen hadden gewild. "We begonnen goed, maar toen we een goal tegen kregen sloeg de twijfel een beetje toe. En als een speelster twijfelt, is dat funest voor je pressing. Een kettingreactie." Oranje maakte er gebruik van. "Nederland nam gewoon de wedstrijd over."

Vlatko Andonovski tijdens VS-Nederland - Reuters