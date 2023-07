Japan legt kwetsbaarheden Spanje pijnlijk bloot, Zambia maakt duizendste WK-goal

Japan is een ploeg om serieus rekening mee te houden in het vervolg van het WK voetbal. Zoveel is duidelijk na 4-0 zege op Spanje in de laatste wedstrijd van groep C van het WK. Zambia won in dezelfde groep van Costa Rica (3-1), voor beide ploegen zit het toernooi erop.

Door de overwinning neemt groepswinnaar Japan het in de volgende ronde op tegen Noorwegen, Spanje treft Zwitserland in de achtste finale. Beide duels worden zaterdag gespeeld.

Drie kansen, drie goals

Met een sensationele eerste helft legde Japan de kwetsbaarheden van Spanje pijnlijk bloot. De strak gegroepeerde defensie liet weinig ruimte voor het soms fraaie, maar soms ook trage, Spaanse combinatievoetbal.

Aan de andere kant liet de Spaanse verdediging, waar Rocio Gálvez startte op de plek van Ivana Andrés, nog wel eens een gaatje vallen. Daar wist de razendsnelle voorhoede van Japan wel raad mee. Hinata Miyazawa, Riko Ueki en Hikaru Naomoto zijn gemaakt voor het countervoetbal.

Spanje domineerde het balbezit (76 procent in de eerste helft), Japan het scorebord. Bij de drie kansen die Japan voor rust kreeg, allen na een snelle counter, was het drie keer raak. Hinata Miyazawa (twee keer) en Riko Ueki (via verdediger Paredes) scoorden.