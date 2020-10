Twaalf jaar en tbs voor Duitse vader die centraal staat in enorme misbruikzaak

Een 43-jarige Duitser uit Bergisch Gladbach is door de rechter in Keulen veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs voor het herhaaldelijk misbruiken van zijn dochter van nu 3. Hij filmde de ontucht en deelde de beelden in online kinderpornonetwerken.

Via de telefoon en computer van Jörg L. kwamen rechercheurs vorig jaar op het spoor van chatgroepen waarin duizenden leden openlijk over misbruik praatten en beeldmateriaal deelden. Het was het begin van het onderzoek naar het grootste pedofielennetwerk dat ooit in Duitsland is ontdekt.

Vorige maand nog deed de politie in het hele land invallen vanwege de enorme misbruikzaak. Er zijn nu zeker 200 verdachten in beeld, van wie er tien daadwerkelijk zijn aangeklaagd. Tientallen kinderen zijn uit de handen van hun misbruikers gered, onder wie een drie maanden oude baby.