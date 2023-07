Rus maakt reuzensprong op wereldranglijst naar 42ste positie: 'Werk van afgelopen jaren'

Rus begon het jaar als de nummer 115 van de wereld en pas op 12 juni keerde ze terug in de top 100. "Er gaat nu wel het een en ander veranderen. Ik word nu toegelaten tot de grotere toernooien en dat betekent weer de volgende stap. Ik ga me nu voorbereiden op de hardcourttoernooien in de Verenigde Staten", aldus Rus.

Rus: "De laatste weken heb ik in een soort van flow gezeten. Mijn zelfvertrouwen is omhoog geschoten door de vele overwinningen, maar ook doordat ik laatst in een finale won van Pavljoetsjenkova. Dit is niet van de één op de andere dag gekomen, maar dit is het resultaat van het werk van de afgelopen jaren."

De 32-jarige Rus veroverde zaterdag in Hamburg haar eerste WTA-titel. "Ik heb veel leuke reacties ontvangen, ook van Kiki Bertens en andere oud-speelsters. Het was zo'n mooie week, ik heb van elk moment genoten. Alles klopte." Bertens was in 2020 (Sint-Petersburg) de laatste Nederlandse tennisster die een WTA-titel veroverde.

Tennisster Arantxa Rus heeft een reuzensprong gemaakt op de wereldranglijst; ze klimt van de 60ste naar de 42ste plek. Nooit eerder stond ze zo hoog. Kiki Bertens was de laatste Nederlandse die zo hoog stond. In augustus 2021, toen Bertens stopte, stond ze op de 25ste plaats op de wereldranglijst.

Ze won deze zomer al vier toernooien. Rus won de afgelopen weken toernooien in het Spaanse La Bisbal, in Den Haag en half juli in Contrexéville in Frankrijk.

Uitgerekend in het jaar dat ze haar vader verloor, heeft ze de beloning gekregen voor het vele werk dat ze geleverd heeft. Rus besloot enkele jaren geleden naar Spanje te verhuizen om haar carrière, die zelfs even ten einde leek te komen, nieuw leven in te blazen. Zaterdag betaalde die keuze zich uit in Hamburg, waar ze in haar vijftiende jaar op de tour haar eerste WTA-titel veroverde.

"Ik zou deze beker aan mijn vader willen geven", zei Rus zaterdagmiddag na de finale. "Deze is voor jou, pap. Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan en ik weet dat je aan het lachen bent in de hemel. Ik hou van je", voegde ze er 's avonds op Instagram aan toe.

'Mijn grootste supporter'

"Mijn vader was mijn grootste supporter en ik heb mijn hele carrière met hem gedeeld", aldus Nederlands beste tennisster vanaf de luchthaven in Hamburg. "Sinds zijn overlijden sta ik wel wat anders in het leven, dingen maken niet meer zoveel uit als je zoiets meemaakt. Ik heb afgelopen week veel aan hem gedacht."

Enkele jaren geleden verhuisde Rus naar Barcelona. Met de strenge coach Julián Alonso moest haar loopbaan weer uit het slop getrokken worden. "We hebben helemaal ons eigen pad gekozen en zijn hier altijd in blijven geloven. Het pakken van een WTA-titel was een van de doelen. Daar hebben we nooit aan getwijfeld, anders was het ook niet gebeurd."