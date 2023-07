Volkswagen moet koper tweedehandse sjoemeldiesel 1500 euro betalen

Autofabrikant Volkswagen moet een schadevergoeding van 1500 euro betalen aan een eigenaar die eerder een tweedehandse 'sjoemeldiesel' kocht. Dat heeft een rechter in Utrecht bepaald. De consument had destijds een auto gekocht, die manipulatiesoftware bevat, waardoor de wagen schoner leek dan die daadwerkelijk was. Het is voor het eerst dat er schadevergoeding wordt toegekend aan een koper van een tweedehands auto in Nederland.

Het is de derde rechtszaak in een reeks van vier procedures die zijn aangespannen door de Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VDGDES) en de Consumentenbond. In de twee zaken van eerder dit jaar werd de autofabrikant veroordeeld tot het betalen van in totaal 6000 euro schade aan de consumenten.

'Sjoemelsoftware'

Eind 2015 werd duidelijk dat Volkswagen wereldwijd ruim elf miljoen auto's verkocht had met zogenoemde sjoemelsoftware. Auto's met zulke software voldoen op papier aan de uitstootnormen, maar eenmaal op de weg gaat de software uit en stoten de auto's dus in werkelijkheid meer schadelijke stoffen uit.

De aanschafprijs was daardoor te hoog in vergelijking met auto's die wel voldoen aan de uitstooteisen, en leaserijders betaalden daardoor ook te veel bijtelling. Ook is de sjoemeldiesel veel minder waard dan waarvoor de koper die gekocht heeft, en is er nauwelijks vraag naar de wagens. Met een kentekencheck kom je er namelijk gemakkelijk achter of er gesjoemeld is met de auto.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, wil naar eigen zeggen "korte metten maken" met de handelwijze van Volkswagen: "Ons doel is om het net om VW steeds strakker aan te trekken en het bedrijf zo te bewegen tot een gesprek over een compensatieregeling voor alle Nederlandse gedupeerden."

De rechter stelde verder vast dat het merk zich niet alleen schuldig maakt aan schade voor de consumenten, maar ook aan schade voor het milieu, zegt Dick Bouma, voorzitter van de VDGDES, de stichting die opkomt voor gedupeerden in deze rechtszaken. "De rechter veegt de vloer aan met de zogenaamde duurzame ambities die de autobouwer zegt te hebben", aldus Bouma.

Meer rechtszaken

Meerdere stichtingen hebben zaken aangespannen tegen autofabrikanten vanwege deze sjoemelsoftware. In 2021 besloot een Nederlandse rechter dat kopers van de sjoemeldiesels van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda recht hebben op compensatie. De volgende rechtszaak van de reeks van vier die zijn aangespannen door de Consumentenbond en de VDGDES is in september, in Den Bosch.

Volkswagen ging eerder in beroep en stelde dat kopers van deze auto's geen financiële schade hebben geleden door de sjoemelsoftware. Dat de auto's meer uitstootten dan gemeld, betekent niet dat consumenten meer gingen betalen, redeneert het bedrijf.