Uruguayaans recordinternational Godín (37) stopt: 'Wil van andere dingen genieten'

Godín speelde 627 wedstrijden in het profvoetbal, een groot deel daarvan in bijna tien jaar voor Atlético Madrid. Tussen 2010 en 2019 won hij met de Madrilenen onder meer twee Europa Leagues, de Europese Super Cup en de eerste landstitel van de club sinds 1996.

"Ik heb nu andere prioriteiten. Mijn familie is in Uruguay en ik ben onlangs vader geworden. Ik wil rust nemen en van andere dingen gaan genieten."

Na zijn tijd in Madrid verhuisde Godín naar Italië. Na één seizoen bij topclub Internazionale, centraal achterin met Stefan de Vrij, verkaste de spijkerharde verdediger naar Cagliari. Vorig jaar keerde hij terug naar Zuid-Amerika, waar de Uruguayaan eerst in Brazilië en vervolgens in Argentinië neerstreek.

Uruguayaans recordinternational

Godín is recordhouder met 161 interlands voor Uruguay. Hij kwam uit op vier WK's uit en zes Copa America's, die in 2011 gewonnen werd door Uruguay.

In 2010 werd Uruguay vierde op het WK. Oranje was toen in Kaapstad in de halve finale met 3-2 te sterk. In de strijd om de derde plek verloor Uruguay wederom met 3-2, toen van Duitsland.