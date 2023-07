Compleet Oranje heeft goals nodig tegen Vietnam, in welke formatie maakt even niets uit

"Ze zijn in ieder geval meegekomen, dus dat is goed nieuws", zei bondscoach Andries Jonker voorafgaand aan de laatste training. "Ze hebben ook wel wat gedaan inmiddels en we gaan vandaag kijken of we het wat kunnen uitbreiden. Kijken wat wel en wat niet kan."

Daarna ging de sessie besloten verder. Hoe lang het drietal het volhield en of zij tegen Vietnam (dinsdag, 09.00 uur Nederlandse tijd) wel inzetbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Met of zonder Pelova, Van der Gragt en Beerensteyn, het doel tegen Vietnam verandert niet: veel scoren, winnen en groepswinnaar worden. Ervan uitgaande dat de Verenigde Staten van Portugal winnen, zal Nederland waarschijnlijk meer dan drie goals moeten maken om in doelsaldo over de Amerikaanse vrouwen heen te gaan.

"De eerste doelstelling is winnen. En het is duidelijk dat we Zweden graag willen ontlopen. We zijn niet bang voor Zweden, maar je moet wel nadenken: we spelen liever tegen Zuid-Afrika of Italië. Dan moeten we goals maken en dat gaan we proberen."

'Geflatteerd'

Je hoeft Jonker niet te vertellen dat Zweden goed is. Ook de 5-0 zege van de Zweedse vrouwen op Italië schudde het Oranje-kamp niet ineens wakker. "We zijn wel zo goed op de hoogte dat we niet een geflatteerde overwinning nodig hebben om te weten hoe goed ze zijn."

Jonker vond de Zweedse zege geflatteerd? "Ze scoren drie keer uit een corner. Dan komt elke ploeg in de problemen. Als je het eerste kwartier kijkt, was Italië wat beter."

Doelpunten is ook wat Oranje nodig heeft. Aanvallen dus. Dan lijkt een 4-3-3-formatie geschikter dan Jonkers 5-3-2-opstelling. "Met beide formaties heb je net zo veel kans om een goal te maken", zegt de bondscoach daarop. Toch geeft Jonker nog geen uitsluitsel over hij zijn speelsters het veld in stuurt.