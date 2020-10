Démare sprint naar nipte zege in Giro, Sagan weer tweede

Drievoudig wereldkampioen Sagan won al etappes in de Tour de France (twaalf) en de Vuelta a España (vier) en zou zijn debuut in de Giro ook dolgraag willen omlijsten met een etappezege.

Sagan leek op de zege af te sprinten, maar moest op de meet zijn meerdere erkennen in Démare die met een banddikte verschil de overwinning opeiste. Net als zondag werd de Slowaak tweede.

Het is voor Démare zijn tweede etappezege in de Italiaanse ronde. De sprinter van FDJ won vorig jaar de tiende rit van Ravenna naar Modena door Elia Viviani te verslaan.

Topfavoriet Geraint Thomas stapte niet meer op in de vierde etappe. Een valpartij in de eerste meters van de derde etappe zorgde ervoor dat de 34-jarige Brit ruim twaalf minuten verloor op de concurrentie. Nader onderzoek wees uit dat hij een breuk in zijn bekken heeft opgelopen.

Valpartij Weening

In de regenachtige vierde rit ging er opnieuw een aantal renners tegen het asfalt. Onder anderen Pieter Weening was slachtoffer van een valpartij, maar de Nederlander van Trek-Segafredo kon na een korte adempauze zijn weg vervolgen naar Villafranco Tirrena.

Simon Pellaud, Kamil Gradek en Marco Frapporti waren de vluchters van de dag. De drie kregen ruim vier minuten voorsprong van het peloton.