Ruim een week werkzaamheden op de A12, weg dicht

De A12 bij Arnhem is vanaf vandaag negen dagen lang dicht in de richting van Duitsland. Rijkswaterstaat voert dan groot onderhoud uit op de snelweg tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van meer dan 30 minuten.

Verkeer vanuit Den Bosch wordt omgeleid via de A15, de A325 en de N325. Vanuit de richting Utrecht krijgt het verkeer het advies om de A30 te nemen en dan via de A1 langs Apeldoorn en de A50 te rijden.

Dit kan doordeweeks in de avondspits en zaterdag vanwege de vakantiedrukte problemen opleveren in de doorstroming van het verkeer. De A12 is een belangrijke verbinding. Er rijden dagelijks gemiddeld 50.000 voertuigen over dit deel van de snelweg. En die moeten vanaf vandaag allemaal de aangegeven omleidingsroutes volgen.

Vakantie en bouwvak

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan het traject. Over een lengte van 8 kilometer gaan ze het asfalt vervangen op de rijbaan, af- en toeritten en een aantal viaducten. Waar nodig worden ook de markering en de vangrail opnieuw aangebracht. Daarnaast worden er vijf viaducten aangepakt: hier worden het wegdek en eventuele schade aan het beton hersteld.

Om de overlast te beperken, heeft Rijkswaterstaat er bewust voor gekozen om dat in deze periode te doen. "Dit is de rustigste week van het jaar op de A12 met vakantie in alle regio's. En ook de bouwvak is nu. Daarmee hinderen we zo min mogelijk mensen", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Op woensdag 9 augustus om 04.00 uur gaat de snelweg weer open.