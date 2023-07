Hitte, branden en stortregens: wereldwijd extreem weer in juli

Zuid-Limburg heeft te maken met flinke buien: straten en kelders kwamen onder water te staan. Volgens de burgemeester van Valkenburg bleef zijn telefoon rinkelen. "Dat raakt je als burgervader", zei hij. - NOS

Juli was ook de maand van de bosbranden op de Griekse eilanden Rhodos, Lesbos en Evia. Toeristen werden spoorslags geëvacueerd. Ook Sicilië kampte met felle natuurbranden.

De meeste doden vielen in Algerije, waar bosbranden door elf provincies raasden. Zeker 34 mensen kwamen in het Noord-Afrikaanse land om het leven volgens de autoriteiten. Inmiddels zijn de branden in Algerije onder controle. Ook in buurland Tunesië woedden natuurbranden.

Een door brand verwoest gebied in het noordwesten van Tunesië - AFP

De hitte leidde verder tot extreme droogte op veel plaatsen in het zuiden van Europa, zoals in het Spaanse Almería.

Droogte in het Spaanse Almería - AFP

Ook in Italië hadden toeristen last van extreem weer. In veel steden werd het dagenlang boven de 40 of zelfs 45 graden. In het noorden van het land was er hevig noodweer. Toeristen bij het Gardameer werden verrast door enorme hagelstenen:

Campinggasten bij het Gardameer in Italië werden verrast door enorme hagelstenen. Het noodweer veroorzaakte flinke schade aan auto's, campers en en caravans. - NOS