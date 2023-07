Meeste prijzen stijgen minder snel, behalve boodschappen

De inflatie deze maand bedraagt 4,6 procent, meldt het CBS. De prijzen gaan iets minder snel omhoog dan vorige maand; in juni was de inflatie 5,7 procent.

De daling van de inflatie is het sterkst bij de energiekosten. Bij levensmiddelen zijn de prijsstijgingen in juli juist weer wat hoger dan in juni.

Het inflatiecijfer van juli geeft de prijsstijgingen weer ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Maar het cijfer is wat vertekend door een nieuwe methode die het CBS sinds vorige maand toepast.

Een jaar geleden werd de prijs van nieuwe energiecontracten gebruikt bij het vaststellen van de inflatie. Nu wordt ook gekeken naar lopende contracten. Dat levert een nauwkeuriger beeld op.