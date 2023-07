Wekdienst 31/7: Slotpleidooi in rechtszaak Bouterse • A12 bij Arnhem negen dagen dicht

Goedemorgen! Vandaag houdt de advocaat van Desi Bouterse zijn slotpleidooi in het proces over de Decembermoorden. En de A12 bij Arnhem gaat in de richting van Duitsland negen dagen dicht vanwege groot onderhoud.

Het weer: vanochtend valt op diverse plaatsen geruime tijd regen. Later wordt het vaker droog, maar daar komen flink wat buien voor in de plaats. Lokaal komt onweer voor. Tussendoor schijnt ook de zon af en toe even en dan wordt het 20 graden. Opnieuw staat er een stevige wind met kracht 4 tot 7 uit het zuidwesten.